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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы более 40 целей. Видео

время публикации: 14 августа 2024 г., 09:04 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 09:14
ЦАХАЛ: за сутки в Газе были атакованы более 40 целей. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Основные наземные боевые действия ведутся в центре и на юге сектора, при этом наносятся удары по целям и на севере сектора. За последние сутки в Газе израильские ВВС атаковали более 40 целей.

Силы 252-й дивизии действуют в центре сектора Газы. За сутки бойцами 16-й бригады были уничтожены снайперские позиции, здания военного назначения и наблюдательные пункты.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Рафиаха, в частности в Таль ас-Султан, на юге сектора Газы. За сутки бойцами бригады "Нахаль" были ликвидированы несколько групп боевиков, обнаружено много оружия и боеприпасов.

Бойцы 98-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора. Задействованы 7-я бригада и бригада "Цанханим".

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