ВВС ЦАХАЛа атаковали точку запуска ракет в Газе, откуда была предпринята попытка обстрела Тель-Авива

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали точку запуска ракет в районе "гуманитарной оси" в Хан-Юнисе (юг сектора Газы), откуда вчера днем были запущены ракеты в сторону Тель-Авива.

Сообщение проиллюстрировано снимком, на котором показана точка запуска.

Как сообщалось ранее, одна ракета упала в море недалеко от Тель-Авива, другая – в секторе Газы.