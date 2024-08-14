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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали точку запуска ракет в Газе, откуда была предпринята попытка обстрела Тель-Авива

время публикации: 14 августа 2024 г., 08:03 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 08:07
ВВС ЦАХАЛа атаковали точку запуска ракет в Газе, откуда была предпринята попытка обстрела Тель-Авива
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали точку запуска ракет в районе "гуманитарной оси" в Хан-Юнисе (юг сектора Газы), откуда вчера днем были запущены ракеты в сторону Тель-Авива.

Сообщение проиллюстрировано снимком, на котором показана точка запуска.

Как сообщалось ранее, одна ракета упала в море недалеко от Тель-Авива, другая – в секторе Газы.

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