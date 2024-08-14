ВВС ЦАХАЛа атаковали точку запуска ракет в Газе, откуда была предпринята попытка обстрела Тель-Авива
время публикации: 14 августа 2024 г., 08:03 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 08:07
ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали точку запуска ракет в районе "гуманитарной оси" в Хан-Юнисе (юг сектора Газы), откуда вчера днем были запущены ракеты в сторону Тель-Авива.
Сообщение проиллюстрировано снимком, на котором показана точка запуска.
Как сообщалось ранее, одна ракета упала в море недалеко от Тель-Авива, другая – в секторе Газы.