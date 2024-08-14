"Кан": в ходе учений ВВС ЦАХАЛа отработали нанесение ударов по целям в Иране

Радиостанция "Кан Бет" передала, что ВВС ЦАХАЛа провели учения, в ходе которых отрабатывалось нанесение ударов по целям на территории Ирана. В сообщении отмечалось, что сценарий учений напоминал осуществленную Израилем атаку на объекты хуситов в порту Ходейда.

По данным "Кан Бет", в начале недели начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви одобрил оперативные планы ВВС, а также утвердил "банк целей" на территории Ирана.