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Израиль

"Кан": в ходе учений ВВС ЦАХАЛа отработали нанесение ударов по целям в Иране

время публикации: 14 августа 2024 г., 22:18 | последнее обновление: 14 августа 2024 г., 22:18
"Кан": в ходе учений ВВС ЦАХАЛа отработали нанесение ударов по целям в Иране
Chaim Goldberg/Flash90

Радиостанция "Кан Бет" передала, что ВВС ЦАХАЛа провели учения, в ходе которых отрабатывалось нанесение ударов по целям на территории Ирана. В сообщении отмечалось, что сценарий учений напоминал осуществленную Израилем атаку на объекты хуситов в порту Ходейда.

По данным "Кан Бет", в начале недели начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви одобрил оперативные планы ВВС, а также утвердил "банк целей" на территории Ирана.

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