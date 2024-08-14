"Аль-Джарида": ХАМАС и "Хизбаллу" возмутило нежелание Ирана атаковать Израиль, дело дошло до криков

Кувейтская газета "Аль-Джарида" публикует статью, которая может свидетельствовать о нарастающем напряжении между Исламской республикой Иран и ее сателлитами по вопросу об ответе на ликвидацию председателя политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи и главы боевого крыла "Хизбаллы" Фуада Шукра.

Согласно публикации, 11 августа в Иране состоялась встреча, в которой участвовали представители Корпуса стражей Исламской революции, "Хизбаллы", ХАМАСа, "Палестинского исламского джихада", хуситов и иракских шиитских ополчений.

Представители КСИР призвали воздержаться от ударов по Израилю по меньшей мере до окончания очередного раунда переговоров между Израилем и ХАМАСом. Группировки потребовали без промедления нанести по "сионистам" мощные удары со всех направлений, а если американцы придут Израилю на помощь, то ударить и по ним. Иранцы назвали это авантюрой, служащей интересам Израиля.

Иранская сторона также настаивала на пропорциональности ответа, предлагая, чтобы ответом на ликвидацию Ханийи стало убийство израильского представителя. ХАМАС сообщил, что согласится на это при одном условии: если возмездием за убийство главы политбюро группировки станет убийство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

"Хизбалла" высказалась, что сдерживать удар больше нельзя и что активисты на местах могут взять дела в свои руки. Спор перерос в ругань, и делегаты группировок в ярости покинули совещание.

Согласно источнику, который цитирует издание, Иран опасается, что, как и 7 октября, действия группировок застанут Тегеран врасплох, только теперь это будет в гораздо большем масштабе. Однако нельзя исключать, что настоящая цель публикации – позволить Ирану уйти от ответственности, если по Израилю ударят его сателлиты.