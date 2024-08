Энтони Блинкен отложил визит на Ближний Восток

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит на Ближний Восток из-за возможной атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщил в своем Х-блоге обозреватель изданий Axios и CNN Барак Равид.

После публикации автор обновил пост, написав, что два официальных источника в США заявили, что нет данных о том, что Иран осуществит атаку на Израиль ближайшей ночью.

Утром обозреватель Axios написал в своем блоге о предстоящем визите Энтони Блинкена на Ближний Восток. По его данным, Блинкен должен был вылететь 13 августа и посетить в ходе турне Израиль, Египет и Катар. При этом в публикации говорилось, что госсекретарь США может отложить поездку, если Иран решит атаковать Израиль непосредственно перед его поездкой.

More updates:

Secretary of State Blinken has postponed his trip to the Middle East and won't travel to the region tonight as planned due to the uncertainty about the situation, per two sources

Two U.S. officials told me they do not expect an Iranian attack today https://t.co/kyXJWBkXYr