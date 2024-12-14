Centcom сообщил о визите Куриллы в Израиль

Глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла 11-13 декабря вновь побывал в Израиле, где встречался с министром обороны Исраэлем Кацем и с израильским военным командованием, сообщает Centcom.

Судя по официальному сообщению, Курилла посетил Израиль по приглашению начальника генерального штаба Армии обороны Израиля Герци А-Леви.

Помимо встреч с А-Леви и Кацем, Курилла встречался с командующим Северным округом генерал-майором Ори Гординым и командующим ВВС ЦАХАЛа генерал-майором Томером Баром. Обсуждались вопросы региональной безопасности, включая текущую ситуацию в Сирии и готовность к другим стратегическим и региональным угрозам.

Генерал Курилла посетил штаб-квартиру командования Северным округом, "чтобы глубже понять текущую ситуацию в Ливане и продолжающиеся усилия по достижению прочного прекращения военных действий между Израилем и Ливаном", говорится в сообщении Centcom. Он также посетил одну из авиабаз ВВС ЦАХАЛа.

Помимо визита в Израиль, за последнюю неделю Курилла побывал в Иордании, Сирии, Ираке и Ливане.