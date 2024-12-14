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Израиль

Centcom сообщил о визите Куриллы в Израиль

США
Centcom
время публикации: 14 декабря 2024 г., 07:09 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 07:19
Centcom сообщил о визите Куриллы в Израиль
Department of Defense/EJ Hersom via AP

Глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла 11-13 декабря вновь побывал в Израиле, где встречался с министром обороны Исраэлем Кацем и с израильским военным командованием, сообщает Centcom.

Судя по официальному сообщению, Курилла посетил Израиль по приглашению начальника генерального штаба Армии обороны Израиля Герци А-Леви.

Помимо встреч с А-Леви и Кацем, Курилла встречался с командующим Северным округом генерал-майором Ори Гординым и командующим ВВС ЦАХАЛа генерал-майором Томером Баром. Обсуждались вопросы региональной безопасности, включая текущую ситуацию в Сирии и готовность к другим стратегическим и региональным угрозам.

Генерал Курилла посетил штаб-квартиру командования Северным округом, "чтобы глубже понять текущую ситуацию в Ливане и продолжающиеся усилия по достижению прочного прекращения военных действий между Израилем и Ливаном", говорится в сообщении Centcom. Он также посетил одну из авиабаз ВВС ЦАХАЛа.

Помимо визита в Израиль, за последнюю неделю Курилла побывал в Иордании, Сирии, Ираке и Ливане.

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