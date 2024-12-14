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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 14.12.2024: операции в Шхеме и Туль-Кареме

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 14 декабря 2024 г., 06:46 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 06:51
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 14.12.2024: операции в Шхеме и Туль-Кареме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 14 декабря действовали в Шхеме (в Балате), в Туль-Кареме, около Рамаллы (в Наби Салэ), около Бейт-Лехема (в Наалине), в Хевроне. Силы ЦАХАЛа и пограничной полиции действовали в Каландии, между Иерусалимом и Рамаллой.

Происходили вооруженные столкновения. В частности, сообщалось о вооруженных столкновениях в районе КПП "Салэм", к западу от Дженина, и в Шхеме.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 14 декабря.

Израиль
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