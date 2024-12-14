Война в Газе в ночь на 14.12.2024: удары по целям от севера до юга сектора

В ночь на 14 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала от источников в Газе и от ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ атаковал ночью на севере, в центре и на юге сектора Газы. Источники в Газе заявляют об убитых и раненых в результате этих атак.

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали в городе Газа группу террористов, находившихся в здании школы для мальчиков "Яфа". В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что террористы планировали атаки против Израиля. Особо подчеркивается, что было сделано все возможное для уменьшения ущерба среди населения Газы, непричастного к террору. Источники в Газе сообщают о "нескольких раненых" в результате этого авиаудара. Судя по сообщениям палестинских источников, ракеты по школе были выпущены израильским вертолетом.

Также на севере сектора: ЦАХАЛ нанес удары по зданиям в районе Джабалия ан-Назла, есть убитые и раненые; артиллерия ЦАХАЛа обстреливал цели в Байт-Лахии; квадрокоптеры ЦАХАЛа атаковали цели в районе больницы "Камаль Адуан" в Байт-Лахии; ЦАХАЛ нанес удар по дому около мечети Омари в районе Джабалия аль-Балад; ЦАХАЛ обстрелял цели в районе Таль аль-Хауа, на юго-западе города Газа; ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе Зайтун, на юго-востоке города Газа.

В центре сектора: квадрокоптеры ЦАХАЛа атаковали цели в районе кольцевой развязки на улице Салах ад-Дин в Аль-Бурейдже; ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели на западе Нусейрата; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на северо-западе Нусейрата; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на севере Нусейрата; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Аль-Магази.

На юге сектора: источники в Газе сообщают о взрыве и стрельбе на востоке Хан-Юниса; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Абасан, к востоку от Хан-Юниса.