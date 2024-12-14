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Израиль

18-летняя девушка доставлена в больницу из-за сильного переохлаждения

Мада
Погода
время публикации: 14 декабря 2024 г., 22:21 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 22:37
18-летняя девушка доставлена в больницу из-за сильного переохлаждения
Shahar Yaari / Flash90

В службу скорой помощи по округу Яркон в 21:06 поступило сообщение о девушке с симптомами гипотермии (переохлаждения) в доме в Од а-Шароне.

Прибывшие на место происшествия медики сообщили что 18-летняя девушка была наощупь "очень холодной", и у нее были симптомы переохлаждения средней степени. Состояние сознания пострадавшей было затуманенным.

Оказав пострадавшей неотложную помощь и согрев ее, медики доставили ее в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Израиль
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