18-летняя девушка доставлена в больницу из-за сильного переохлаждения

В службу скорой помощи по округу Яркон в 21:06 поступило сообщение о девушке с симптомами гипотермии (переохлаждения) в доме в Од а-Шароне.

Прибывшие на место происшествия медики сообщили что 18-летняя девушка была наощупь "очень холодной", и у нее были симптомы переохлаждения средней степени. Состояние сознания пострадавшей было затуманенным.

Оказав пострадавшей неотложную помощь и согрев ее, медики доставили ее в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.