18-летняя девушка доставлена в больницу из-за сильного переохлаждения
время публикации: 14 декабря 2024 г., 22:21 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 22:37
В службу скорой помощи по округу Яркон в 21:06 поступило сообщение о девушке с симптомами гипотермии (переохлаждения) в доме в Од а-Шароне.
Прибывшие на место происшествия медики сообщили что 18-летняя девушка была наощупь "очень холодной", и у нее были симптомы переохлаждения средней степени. Состояние сознания пострадавшей было затуманенным.
Оказав пострадавшей неотложную помощь и согрев ее, медики доставили ее в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.
Ссылки по теме