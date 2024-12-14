Бывший генпрокурор Моше Ладор призвал к отказничеству, спровоцировав бурные реакции

Крайне спорные высказывания бывшего генерального прокурора Моше Ладора на мероприятии "Шабатарбут" в Беэр-Шеве вызвали волну возмущения как со стороны коалиции, так и со стороны оппозиции.

Моше Ладор высказался с критикой в адрес главы правительства Биньямина Нетаниягу и правительства, заявил, что подозрения в отношении Нетаниягу "значительно серьезнее чем те, которые были в отношении Эхуда Ольмерта", а также высказался в поддержку отказничества, заявив, что в случае возобновления работы над судебной реформой вернется явление отказа от резервистской службы.

"Летчики, которые уже были демобилизованы со службы, но продолжающие служить резервистскую службу добровольно, не просто имеют на это право, они обязаны сказать такому государству: "Вы пытаетесь реализовать свои амбиции силой, вы становитесь диктаторами, я не зайду в кокпит и не поведу самолет", – заявил Моше Ладор.

По поводу судебного процесса против Биньямина Нетаниягу он заявил, что дела Нетаниягу "значительно серьезнее, чем дела Эхуда Ольмерта, значительно более серьезный причинен ущерб, и если факты верны, судья должен вынести обвинительный приговор", добавив, что "Нетаниягу давно следовало отстранить от должности".

Высказывания Моше Ладора вызвали бурю возмущений в политической системе. Глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что слова Ладора заслуживают осуждения "со всех концов политического спектра", подчеркнув, что призыв к отказничеству во время войны "пересекает красную линию, угрожает демократии и подрывает наше будущее". Он призвал юридическую советницу правительства Гали Баарав-Миару предпринять немедленные действия "против этого опасного явления".

Глава МВД Моше Арбель также призвал юридическую советницу правительства Гали Баарав-Миару немедленно возбудить расследование против Моше Ладора, подчеркнув, что "призыв к отказничеству во время войны со стороны человека, который возглавлял правоохранительную систему, это крайне серьезно. Он должен предстать перед судом и понести ответственность за свои заявления".

Президент Израиля Ицхак Герцог написал: "В демократии есть право на любое мнение и протест, но отказничество вне закона. Любой, говорящий иначе, наносит ущерб безопасности Государства Израиль". Герцог заявил, что решительно осуждает любой призыв к отказничеству, добавив, что возвращаться к ввергающему страну в пучину раскола дискурса преступно.

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что призыв бывшего генпрокурора Моше Ладора к отказничеству в разгар войны переходит все красные линии и наносит ущерб безопасности государства. Министр иностранных дел Гидеон Саар назвал высказывания Моше Ладора безответственными и заслуживающими однозначного осуждения. "Подобные высказывания были безответственными и до 7 октября, сейчас же вообще нет ни одного человека, не понимающего, что само существование Израиля зависит от ЦАХАЛа и его мощи", – заявил Саар.

Лидер оппозиции и глава "Еш Атид" Яир Лапид также прореагировал на заявления Ладора, но значительно больше он высказался о своих политических оппонентах: "Я полностью осуждаю слова Ладора, вы успокоились? Фестиваль осуждений Нетаниягу и его министров по поводу Моше Ладора был бы более убедительным, если бы это правительство не тянуло нас обратно к 6/10 и ко временам судебной реформы, которая привела нас к величайшей трагедии в истории. Правительство катастроф говорит о пересечении красной черты? Оно каждый день нарушает все возможные красные линии. Вместо осуждений, верните похищенных"