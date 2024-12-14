ЦАХАЛ подтверждает: ликвидирован мэр Дир аль-Балаха, террорист ХАМАСа Имад Джару

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что самолет ВВС Израиля, действуя по разведданным военной разведки АМАН, ШАБАКа и под командованием штаба Южного военного округа, ликвидировал боевика военного крыла ХАМАСа Имада Джару.

В сообщении указано, что террорист выполнял двойную функцию – как председатель правительственного чрезвычайного комитета в лагерях палестинских беженцев в центральной части сектора, как мэр Дир аль-Балаха – и как высокопоставленный активист ХАМАСа.

В соответствии с публикацией ЦАХАЛа, террорист находился в здании, которое использовалось ХАМАСом для планирования и реализации терактов против сил ЦАХАЛа и против Государства Израиль: речь идет о здании муниципалитета, которое размещалось в гуманитарной зоне в Дир аль-Балахе.

Имад Джару принимал активное участие в руководстве ХАМАСом в Дир аль-Балахе, поддерживал постоянные контакты с военным крылом группировки и казывал боевикам поддержку в военных действиях против ЦАХАЛа.

Перед атакой были приняты многочисленные меры для минимизации жертв среди гражданского населения, включая использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и использование дополнительной разведывательной информации.

Напомним, ранее в субботу источники в Газе сообщили, что израильскими военными взорвано здание муниципалитета Дир аль-Балаха. В здании во время взрыва находились сотрудники муниципалитета, не менее десяти человек. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передал, что в результате взрыва погиб инженер Диаб аль-Джиру, мэр Дир аль-Балаха.