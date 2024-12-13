"Аль-Ахбар": новый режим в Сирии не позволит ХАМАСу атаковать Израиль со своей территории
время публикации: 13 декабря 2024 г., 20:53 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 20:53
Ибрагим Аль-Амин, редактор ливанской газеты "Аль-Ахбар", в своей авторской колонке написал, что новый режим в Сирии намерен разоружить палестинские группировки, действующие на территории страны.
В заметке указывается, что представители группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" уведомили палестинские группировки в Сирии, что те должны сдать оружие и в кратчайшие сроки распустить вооруженные формирования.
При Асаде боевики ХАМАСа и "Исламского джихада" проходили военную подготовку и получали убежище в Сирии. По словам Аль-Амина, повстанцы дали понять, что они заинтересованы в политике "нейтралитета" в отношении Израиля и не допустят нападений на "сионистское образование" со своей территории.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 декабря 2024