"Аль-Ахбар": новый режим в Сирии не позволит ХАМАСу атаковать Израиль со своей территории

Ибрагим Аль-Амин, редактор ливанской газеты "Аль-Ахбар", в своей авторской колонке написал, что новый режим в Сирии намерен разоружить палестинские группировки, действующие на территории страны.

В заметке указывается, что представители группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" уведомили палестинские группировки в Сирии, что те должны сдать оружие и в кратчайшие сроки распустить вооруженные формирования.

При Асаде боевики ХАМАСа и "Исламского джихада" проходили военную подготовку и получали убежище в Сирии. По словам Аль-Амина, повстанцы дали понять, что они заинтересованы в политике "нейтралитета" в отношении Израиля и не допустят нападений на "сионистское образование" со своей территории.