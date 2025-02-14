x
14 февраля 2025
|
последняя новость: 19:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 февраля 2025
|
14 февраля 2025
|
последняя новость: 19:08
14 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Кафр-Кане убит местный житель

Полиция
Криминал в арабском секторе
время публикации: 14 февраля 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 18:44
В Кафр-Кане убит местный житель
Пресс-служба МАДА

В Кфар-Кане в криминальном инциденте был смертельно ранен местный житель. По оценкам парамедиков "Маген Давид Адом", раненому около 60 лет, в критическом состоянии он был доставлен в Итальянскую больницу в Нацерете.

Позднее из больницы передали, что усилия по спасению жизни пациенту не увенчались успехом, и была констатирована его смерть.

Полиция расследует обстоятельства убийства.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 февраля 2025

В криминальном происшествии в Тель-Авиве тяжело ранен мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 февраля 2025

В Беэр-Шеве на улице Бальфур ранен мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2025

Криминал в арабском секторе: в больнице умер от ран житель Лода