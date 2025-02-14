В Кафр-Кане убит местный житель

В Кфар-Кане в криминальном инциденте был смертельно ранен местный житель. По оценкам парамедиков "Маген Давид Адом", раненому около 60 лет, в критическом состоянии он был доставлен в Итальянскую больницу в Нацерете.

Позднее из больницы передали, что усилия по спасению жизни пациенту не увенчались успехом, и была констатирована его смерть.

Полиция расследует обстоятельства убийства.