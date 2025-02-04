Криминал в арабском секторе: в больнице умер от ран житель Лода

Врачи больницы "Асаф а-Рофе", в которую вечером 4 февраля был доставлен из Лода мужчина с тяжелым огнестрельным ранением, сообщили, что пациент скончался.

Стрельба произошла на улице Генерала Леклерка в Лоде. Пресс-служба полиции передала, что, по всей видимости, речь идет о конфликте между арабскими кланами.

Днем ранее в Лоде в криминальном инциденте был убит 14-летний подросток, в поликлинике в Кфар-Ясифе неизвестными был застрелен детский врач Абдалла Ауад.

Днем ранее пресс-служба правоохранительных органов передала, что в связи с серией убийств в арабском секторе генинспектор полиции Дани Леви сократит свое пребывание в США, где он находится с рабочим визитом.