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Израиль

Криминал в арабском секторе: в больнице умер от ран житель Лода

Криминал в арабском секторе
время публикации: 04 февраля 2025 г., 22:17 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 22:17
Криминал в арабском секторе: в больнице умер от ран житель Лода
Flash90. Фото: М.Шай

Врачи больницы "Асаф а-Рофе", в которую вечером 4 февраля был доставлен из Лода мужчина с тяжелым огнестрельным ранением, сообщили, что пациент скончался.

Стрельба произошла на улице Генерала Леклерка в Лоде. Пресс-служба полиции передала, что, по всей видимости, речь идет о конфликте между арабскими кланами.

Днем ранее в Лоде в криминальном инциденте был убит 14-летний подросток, в поликлинике в Кфар-Ясифе неизвестными был застрелен детский врач Абдалла Ауад.

Днем ранее пресс-служба правоохранительных органов передала, что в связи с серией убийств в арабском секторе генинспектор полиции Дани Леви сократит свое пребывание в США, где он находится с рабочим визитом.

Израиль
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