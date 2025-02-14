Палестинские источники сообщают о нападении поселенцев возле Бейт-Лехема, более 10 пострадавших

Местный совет палестинской деревни Аль-Мания, расположенной к востоку от Бейт-Лехема, сообщил, что большая группа еврейских поселенцев напала на палестинских фермеров.

В пресс-релизе, выпущенном местным советом, говорится, что экстремисты атаковали палестинцев, используя палки, приклады винтовок, а также бросали гранаты со слезоточивым газом.

Нападавшие подожгли два палестинских транспортных средства.

По данным совета Аль-Мания, пострадали 15 членов клана Аль-Шалальдих, пять из них доставлены в больницу с переломами. Палестинский "Красный Крест" сообщает о 16 обратившихся за медицинской помощью.