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Израиль

Палестинские источники сообщают о нападении поселенцев возле Бейт-Лехема, более 10 пострадавших

Иудея и Самария
время публикации: 14 февраля 2025 г., 18:28 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 18:41
Палестинские источники сообщают о нападении поселенцев возле Бейт-Лехема, более 10 пострадавших
Chaim Goldberg/Flash90

Местный совет палестинской деревни Аль-Мания, расположенной к востоку от Бейт-Лехема, сообщил, что большая группа еврейских поселенцев напала на палестинских фермеров.

В пресс-релизе, выпущенном местным советом, говорится, что экстремисты атаковали палестинцев, используя палки, приклады винтовок, а также бросали гранаты со слезоточивым газом.

Нападавшие подожгли два палестинских транспортных средства.

По данным совета Аль-Мания, пострадали 15 членов клана Аль-Шалальдих, пять из них доставлены в больницу с переломами. Палестинский "Красный Крест" сообщает о 16 обратившихся за медицинской помощью.

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