ХАМАС: в обмен на трех заложников из тюрем выйдут 369 палестинских заключенных, включая 36 убийц

Руководство террористической организации ХАМАС объявило, что в обмен на освобождение трех заложников власти Израиля 15 февраля выпустят из тюрем 369 палестинских заключенных.

Из них 36 были приговорены к пожизненному заключению. Еще 333 – жители сектора Газы, арестованные после 7 октября 2023 года (по всей видимости, в отношении них приговоры вынесены не были).

Пожизненные сроки, как правило, дают террористам-убийцам. Ранее в рамках сделок с ХАМАСом, начиная с ноября 2023 года, из тюрем в обмен на заложников были отпущены сотни террористов-убийц, а также многие сотни других заключенных.

В ходе первой фазы нынешней сделки Израиль, в общей сложности, должен освободить до 1904 палестинских заключенных – включая 737, отбывающих пожизненные или длительные сроки.