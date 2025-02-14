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Израиль

ХАМАС: в обмен на трех заложников из тюрем выйдут 369 палестинских заключенных, включая 36 убийц

Газа
Заложники
время публикации: 14 февраля 2025 г., 14:54 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 15:00
ХАМАС: в обмен на трех заложников из тюрем выйдут 369 палестинских заключенных, включая 36 убийц
Yonatan Sindel/Flash90

Руководство террористической организации ХАМАС объявило, что в обмен на освобождение трех заложников власти Израиля 15 февраля выпустят из тюрем 369 палестинских заключенных.

Из них 36 были приговорены к пожизненному заключению. Еще 333 – жители сектора Газы, арестованные после 7 октября 2023 года (по всей видимости, в отношении них приговоры вынесены не были).

Пожизненные сроки, как правило, дают террористам-убийцам. Ранее в рамках сделок с ХАМАСом, начиная с ноября 2023 года, из тюрем в обмен на заложников были отпущены сотни террористов-убийц, а также многие сотни других заключенных.

В ходе первой фазы нынешней сделки Израиль, в общей сложности, должен освободить до 1904 палестинских заключенных – включая 737, отбывающих пожизненные или длительные сроки.

Израиль
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