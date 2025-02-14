В субботу будут освобождены из плена Труфанов, Декель-Хен и Горн

Офис главы правительства Израиля передал список имен заложников, которые будут освобождены 15 февраля, полученный сегодня от ХАМАСа через посредников из Катара и Египта.

В этом списке три имени: Александр Труфанов (29), Саги Декель-Хен (36), Яир Горн (46).

"Данный список принят Израилем и публикуется с одобрения семей", – сказано в официальном сообщении.

Таким образом, речь не идет об освобождении 15 февраля всех заложников или всех оставшихся в живых заложников, чьи имена были согласованы ранее (список из 33 имен). Хотя президент США Дональд Трамп заявлял, что требует освободить всех заложников до полудня 15 февраля, в противном случае угрожая, что поддержит прекращение перемирия, и тем, что в Газе начнется "ад". Правительство Израиля публично это требование Трампа поддержало. Но в настоящее время неясно, как будет действовать израильское руководство, если ХАМАС просто продолжит постепенно освобождать заложников в обмен на сотни палестинских заключенных – в формате, который был согласован ранее.

Александр Труфанов является гражданином Израиля и России, Саги Декель-Хен является гражданином Израиля и США, Яир Горн – гражданин Израиля, его семья репатриировалась из Аргентины.

Кого должны освободить

Александру Труфанову 29 лет. Его отец Виталий Труфанов был убит террористами 7 октября 2023 года. Александр был похищен террористами из своего дома в кибуце Нир-Оз вместе с его матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Три женщины были освобождены в ходе сделки с террористами в ноябре 2023 года после 54 дней плена. Судя имеющимся данным, Труфанов удерживается террористами "Исламского джихада".

Саги Декель-Хену 36 лет. Он также был похищен 7 октября 2023 года из Нир-Оза. Саги входил в группу обороны кибуца. Его отец Джонатан Декель-Хен, профессор Еврейского университета, был в тот день в отъезде. Его мать была захвачена террористами, но вертолет ЦАХАЛа обстрелял электромобиль, на котором их увозили, женщина была ранена, но спасена.

Яиру Горну 46 лет. Его тоже похитили из Нир-Оза 7 октября 2023 года. Его младший брат Эйтан тоже был похищен. Семья Горн много лет назад репатриировалась из Аргентины.

Процесс "обмена пленными"

В прошлую субботу, 8 февраля, в рамках сделки о прекращении огня в Газе и "обмене пленными" ХАМАС освободил еще троих заложников, удерживаемых террористами с 7 октября 2023 года, в обмен на освобождение 183 заключенных, среди которых были 18 убийц, приговоренных к пожизненным срокам, 54 приговоренных к длительному лишению свободы, а также жители Газы, арестованные в первые месяцы войны.

В общей сложности в январе-феврале 2025 года в рамках первого этапа сделки был освобожден 21 заложник (16 граждан Израиля и пять граждан Таиланда). Ожидается освобождение еще 17 заложников (девять из них, судя по имеющейся информации, живы).

В ходе первой фазы сделки Израиль должен освободить до 1904 палестинских заключенных – включая 737, отбывающих пожизненные или длительные сроки.

Второй этап сделки, который обсуждается в настоящее время в Дохе, может стать завершением войны "Железные мечи". ХАМАС требует полного прекращения боевых действий и вывода сил ЦАХАЛа со всей территории сектора Газы, включая "Филадельфийский коридор". При этом ХАМАС рассчитывает получить международные гарантии того, что Израиль не возобновит войну после того, как все заложники будут освобождены.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)