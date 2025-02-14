Переполох в Тамре: предполагаемые "террористы" намеревались смошенничать на экзамене

Полиция после предварительного расследования сообщила, что переполох с привлечением саперов и ШАБАКа в районе Тамры был излишним.

Задержаны несколько подозреваемых. На теле одного из них был замечен "подозрительный предмет". Этот человек отказался назвать свое имя, явно нервничал и не сотрудничал с полицейскими.

Из-под верхней одежды этого человека извлекли электронные устройства, которые были осмотрены специалистами.

Выяснилось, что трое подозреваемых договаривались смошенничать на теоретическом экзамене, который теперь должен был сдать молодой мужчина, на теле которого закрепили электронное устройство.