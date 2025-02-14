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Израиль

Переполох в Тамре: предполагаемые "террористы" намеревались смошенничать на экзамене

время публикации: 14 февраля 2025 г., 13:33 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 13:38
Переполох в Тамре: предполагаемые "террористы" намеревались смошенничать на экзамене
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция после предварительного расследования сообщила, что переполох с привлечением саперов и ШАБАКа в районе Тамры был излишним.

Задержаны несколько подозреваемых. На теле одного из них был замечен "подозрительный предмет". Этот человек отказался назвать свое имя, явно нервничал и не сотрудничал с полицейскими.

Из-под верхней одежды этого человека извлекли электронные устройства, которые были осмотрены специалистами.

Выяснилось, что трое подозреваемых договаривались смошенничать на теоретическом экзамене, который теперь должен был сдать молодой мужчина, на теле которого закрепили электронное устройство.

Израиль
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Около Тамры задержаны подозреваемые, на теле одного из них замечен "подозрительный предмет"