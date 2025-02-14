ХАМАС: 15 февраля в Газе будут освобождены три заложника, включая гражданина США

Источник в руководстве террористической организации ХАМАС сообщил агентству Reuters, что в субботу, 15 февраля, будут отпущены трое заложников, включая гражданина США.

Известно, что одного из освобождаемых заложников удерживает "Исламский джихад".

Их имена должны быть вскоре опубликованы.

Таким образом, речь не идет об освобождении всех заложников или всех оставшихся в живых заложников, чьи имена были согласованы ранее (список из 33 имен). Хотя президент США Дональд Трамп заявлял, что требует освободить всех заложников до полудня 15 февраля, в противном случае угрожая, что поддержит прекращение перемирия, и тем, что в Газе начнется "ад". Правительство Израиля публично это требование Трампа поддержало. Но в настоящее время неясно, как будет действовать израильское руководство, если ХАМАС просто продолжит постепенно освобождать заложников в обмен на сотни палестинских заключенных – в формате, который был согласован ранее.

В прошлую субботу, 8 февраля, в рамках сделки о прекращении огня в Газе и "обмене пленными" ХАМАС освободил еще троих заложников, удерживаемых террористами с 7 октября 2023 года, в обмен на освобождение 183 заключенных, среди которых были 18 убийц, приговоренных к пожизненным срокам, 54 приговоренных к длительному лишению свободы, а также жители Газы, арестованные в первые месяцы войны.

В общей сложности в январе-феврале 2025 года в рамках первого этапа сделки был освобожден 21 заложник (16 граждан Израиля и пять граждан Таиланда). Ожидается освобождение еще 17 заложников (девять из них, судя по имеющейся информации, живы).

В ходе первой фазы сделки Израиль должен освободить до 1904 палестинских заключенных – включая 737, отбывающих пожизненные или длительные сроки.

Второй этап сделки, который обсуждается в настоящее время в Дохе, может стать завершением войны "Железные мечи". ХАМАС требует полного прекращения боевых действий и вывода сил ЦАХАЛа со всей территории сектора Газы, включая "Филадельфийский коридор". При этом ХАМАС рассчитывает получить международные гарантии того, что Израиль не возобновит войну после того, как все заложники будут освобождены.