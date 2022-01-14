Беспорядки в Негеве и "сделка Нетаниягу". Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Три главные предпосылки лежали в основе создания коалиции Лапида-Беннета. Первая состояла в том, что в условиях коронавируса и вызванного им кризиса, обычные вопросы, способные вызвать потрясения внутри коалиции, отойдут на второй план. Вторая состояла в том, что все партии, входящие в коалицию, будут стремиться к стабильности, так как выборы не грозят им ничем хорошим. И третья предпосылка заключалась в том, что Биньямин Нетаниягу достаточно долго останется во главе оппозиции в качестве обвиняемого, и нежелание открывать ему дорогу к политической реабилитации позволит партиям, придерживающихся диаметрально противоположных взглядов по многим вопросам, находить общий язык.

На этой неделе все эти предпосылки, если не рухнули, то во всяком случае заметно пошатнулись. Вспышка насилия на фоне лесопосадок в Негеве, не могла не отозваться эхом в коридорах Кнессета. Однако сейчас в политических кругах признают, что эхо было гораздо более громким, чем кто-либо ожидал.

Лесопосадки в Негеве в дни, предшествующие празднику Ту би-Шват, являются давней традицией. Всякий раз они вызывали раздражение тех или иных сил, однако на сей раз реакция была более бурной, чем когда-либо прежде. У такого поворота событий есть много причин, но то, что касается политического контекста, имеет непосредственное отношение к Мансуру Аббасу. Лидер РААМ оказался в положении канатоходца, идущего по тонкой проволоке, протянутой между двумя домами. Он не хочет покидать коалицию, ибо в оппозиции его не ждет никто кроме Объединенного списка. Но не может он оставаться и пассивным критиком происходящего. Большая часть избирателей партии РААМ – это бедуины из Негева, которые никогда не простили бы своему представителю недостаточно громогласных протестов против "агрессии сионистов в Негеве". Будучи талантливым политиком, Мансур Аббас маневрирует между этими полюсами, пытаясь извлечь из ситуации пользу. В разгар беспорядков телеканал "Кешет" сообщил, что правительство готово взвесить возможность предоставления официального статуса 12 незаконно созданным населенным пунктам. Идет ли речь о сделке: посадки в обмен на легализацию незаконных поселков? Пока рано судить. В любом случае очевидно, что на выходе из кризиса Аббас потребует отступных в виде ощутимых достижений, которые он сможет представить своим избирателям, чтобы получить легитимацию оставаться в коалиции, выходить из которой он не собирался.

Еще одна ключевая фигура в происходящем – это министр строительства Зеэв Элькин, который курировал вопрос посадок. С одной стороны, в интервью "Кан РЭКА" Элькин однозначно заявил, что посадки изначально планировалось завершить 12 января. За кулисами же говорят о том, что именно Элькин настаивает на продолжении посадок на будущей неделе, несмотря на возможность эскалации напряженности. Некоторые комментаторы утверждают, что Элькин таким образом пытается проложить себе дорожку обратно в "Ликуд", особенно если Нетаниягу хотя бы временно будет вынужден уйти со сцены в связи досудебной сделкой, о которой будет сказано позднее.

Премьер-министр Нафтали Беннет хранит молчание по поводу конфликта в Негеве. "Очевидно, что он хотел бы, чтобы посадки продолжались, но еще больше он хочет продолжения работы нынешней коалиции", – сказал в эфире "Кан РЭКА" политический обозреватель сайта "Сругим" Амир Этингер. Мало у кого остались сомнения в том, что Беннет сделал окончательный выбор (если вообще когда-либо стоял перед ним), и между своими недавними сторонниками и новыми политическими партнерами выбирает последних.

Партия НДИ хранит молчание. Там верны избранной стратегии заниматься своими делами (экономикой и борьбой с ультраортодоксами) и не вмешиваться в вопросы, способные породить распри. Пока эта позиция приносит свои политические плоды, и Авигдор Либерман не намерен от нее отступать.

На левом фланге открыто выступают против продолжения посадок. Заместитель министра экономики Яир Голан (МЕРЕЦ), тот самый, что назвал поселенцев Хомеша "недочеловеками", поспешил встретиться с лидерами бедуинов и заявить, что задержанные за насильственные действия должны быть немедленно освобождены.

Несмотря на то, что посадки были прекращены, ситуация в коалиции не стабилизировалась. РААМ перевыполнила свое обещание и не возобновила голосование с коалицией, которая потерпела четыре поражения подряд в ходе голосований. В "Ямине" пришли в ярость от этого демарша РААМ. "Я не работаю на Мансура Аббаса. Мы платим невероятную политическую цену за союз с ним, а он устраивает спектакли", – возмущенно сказал Нир Орбах, глава организационной комиссии Кнессета и покинул здание парламента. "Когда Аббас решит голосовать с коалицией, позовите меня", – сказал он.

В попытке избежать обвинений в капитуляции перед насилием в оппозиции пошли на всегда имеющийся под рукой метод: кивнули на Нетаниягу. "Он замораживал посадки, а сейчас посылает депутатов от "Ликуда" в Негев, чтобы они устраивали там провокации и создавали помехи", – сказал мне на этой неделе депутат от одной из коалиционных фракций.

Развязка этой истории ожидается на следующей неделе. Если посадки будут возобновлены, то можно ожидать нового витка эскалации, в том числе и в коалиции. Если же они будут заморожены, то ситуация начнет успокаиваться, и политическая система начнет дрейфовать в стороны следующего кризиса.

Даже если эта история, безусловно главная политическая история минувшей недели, не будет иметь прямых и сиюминутных последствий для коалиции, она стала очень неприятным симптомом, и должна послужить предупредительным сигналом для Нафтали Беннета. В 1999 году коалиция, на первый взгляд гораздо более прочная, чем нынешняя, лишь слегка треснула, когда тогдашний премьер-министр Эхуд Барак распорядился перевезти турбину через всю страну в шаббат. В ответ "Яадут а-Тора" тогда вышла из коалиции. Позднее именно этих голосов Барак раз за разом не досчитывался при голосовании. РААМ сейчас не выйдет из коалиции, но ее корпус на этой неделе дал заметную трещину.

На фоне событий в Негеве, сотрясающих политическую систему, начались переговоры о возможной судебной сделке между государственной прокуратурой и бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу. К настоящему моменту, большинство параметров возможной сделки уже согласованы: прокуратура отказывается от обвинения Нетаниягу во взяточничестве по "делу 4000" (дело "Безек"-Walla), а также закрыть "дело 2000" (о переговорах, которые вел Биньямин Нетаниягу с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом). Нетаниягу будет признан виновным в обмане общественного доверия по делам "1000" (о получении незаконных подарков) и "4000" и приговорен к общественным работам сроком на 3-6 месяцев. Разногласия в настоящий момент касаются вопроса о признании преступлений Нетаниягу позорными. Экс-премьер особо опасается этого "клейма", так как оно закроет для него дорогу в политику на семь лет, и по сути станет финалом его политической карьеры. Юридический советник правительства Авихай Мандельблит, судя по публикациям, не готов согласиться на требование Нетаниягу. Однако позорными могут быть признаны лишь преступления, совершенные должностным или избранным лицом. Поэтому в окружении Нетаниягу взвешивают возможность пойти по пути Арье Дери: подать в отставку из Кнессета еще до подписания сделки, оставаясь главой "Ликуда" и вернуться в политику перед следующими выборами. Такой маневр безусловно столкнется с иском в БАГАЦ в тот момент, когда Нетаниягу захочет баллотироваться. Шансы на удовлетворения этого иска немалы, поэтому согласие на сделку при всех вариантах заметно уменьшает шансы на возвращение Нетаниягу. Однако у сделки могут быть последствия и в ближайшей перспективе. Прежде всего, в "Ликуде" далеко не все в восторге от идеи о том, что Нетаниягу останется главой партии, уйдя из Кнессета, так как это по сути не увеличивает шансы партии вернуться в коалицию. Те, кто не хотели союза с "Ликудом", который возглавлял лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу, не захотят союза с "Ликудом", который возглавляет просто Биньямин Нетаниягу. Несмотря на это, уход Нетаниягу из Кнессета, может позволить тем, кто особенно тяготится жизнью в нынешней коалиции, попытаться перетасовать колоду. "Ямина" и "Кахоль Лаван" – это первые кандидаты на роль архитекторов новой коалиции без выборов, уже в Кнессете 24-го созыва. Именно поэтому в коалиции напряженно следят за переговорами по сделке.

Коалиционный кризис парализовал и возможность продвижения ряда важных для партий законопроектов. Закон, запрещающий политику, обвиняемому в уголовных правонарушениях, баллотироваться на пост премьер-министра, давно убран под сукно, так как у него очевидно нет большинства. Не исключено, что на фоне разговоров о "сделке Нетаниягу" появятся те, кто выдвинут законопроект, запрещающий признанному виновным в уголовных правонарушениях занимать этот пост.