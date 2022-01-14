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NEWSru.co.il :: В Израиле14 января 2022 г., 16:56

У дома министра просвещения задержаны две участницы акции протеста против вакцинации

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У дома министра просвещения задержаны две участницы акции протеста против вакцинации

В пятницу, 14 января, десятки израильтян, протестующих против вакцинации, собрались у дома министра просвещения Ифат Шаши-Битон. Две участницы акции, жительница Герцлии (примерно 60 лет) и жительница Тель-Авива (около 30 лет), были задержаны по подозрению в нападении на полицейского. Они доставлены для допроса в полицию.

Позднее будет решаться вопрос, обратится ли полиция в суд для продления срока содержания задержанных под стражей.

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