СМИ: на следующей неделе будет объявлено о создании госкомиссии по "делу о подлодках"

На следующей неделе правительство Израиля утвердит создание государственной комиссии по проверке обстоятельств закупки подводных лодок в Германии. Об этом пишет обозреватель Амит Сегаль на сайте N12/"Мако".

В публикации говорится, что это решение уже согласовано между премьер-министром Нафтали Беннетом, министром иностранных дел и сменным премьер-министром Яиром Лапидом, министром обороны Бени Ганцем и министром юстиции Гидеоном Сааром.

Напомним, что 3 октября 2021 года министр юстиции Гидеон Саар в интервью радиостанции "Решет Бет" сообщил, что он "даст зеленый свет" требованию министра обороны Бени Ганца сформировать государственную комиссию по проверке обстоятельств закупки субмарин. По словам Саара, он принял решение поддержать просьбу Ганца по итогам проверки, проведенной совместно министерствами юстиции и. обороны. Министр юстиции отметил, что государственная комиссия будет иметь самые широкие полномочия.

Сайт "Мако" писал тогда, что в канцелярии Гидеона Саара вначале отрицали факт принятия решения по поводу создания государственной следственной комиссии "по делу о подводных лодках". При этом из министерства обороны сайту "Мако" сообщили, что проект решения о создании следственной комиссии после согласований было передано 2 октября, в 16:46, через юридического советника правительства в министерства обороны и представителям министерства юстиции.

Решение этого вопроса было отложено до принятия государственного бюджета.

Напомним, что вопрос о закупке подлодок в Германии рассматривался в рамках "дела 3000": проверялись подозрения в совершении общественными деятелями, бизнесменами и должностными лицами таких преступлений как получение и дача взяток, мошенничество, обман общественного доверия, отмывание денег и иных. Подозрения касались действий, совершавшихся между 2009 и 2017 годом с целью продвижения бизнес-интересов при закупке для государства Израиль субмарин и иных судов у германского концерна Thyssenkrupp. В ноябре 2016 года юридический советник правительства по рекомендации государственного прокурора отдал распоряжение о проверке материалов, полученных из различных источников. По результатам проверки, в ходе которой были опрошены многочисленные свидетели, а также потенциальные фигуранты дела, в феврале 2017 года государственный прокурор принял решение о начале официального уголовного расследования. Следствием было установлено, что германский концерн поставил Израилю пять субмарин, которые были приняты на вооружение ВМС ЦАХАЛа. До 2009 года бригадный генерал Запаса Иешаягу Барекет был представителем концерна на переговорах с Израилем, а затем его внезапно заменил бизнесмен Михаэль (Мики) Ганор. Выводы расследования свидетельствуют о том, что занимавший тогда должность командующего ВМС Элиэзер (Чайни) Маром и заместитель главы Совета по национальной безопасности Авриэль Бар-Йосеф предпринимали активные шаги для назначения Ганора на эту должность, ожидая получить от него впоследствии "вознаграждение". В период пребывания Ганора на посту представителя концерна были заключены сделки о приобретении подводных лодок и других кораблей на сотни миллионов евро и велись переговоры о приобретении дополнительных судов на еще более крупную сумму. В ходе следствия постоянно возникали подозрения в том, что бизнесмены и должностные лица получали или требовали от Мики Ганора различные незаконные блага – прямые или косвенные, связанные с приобретением субмарин и других кораблей или связанных со сделками, которые лишь обдумывались и готовились при участии Ганора. Это создавало ситуацию острого конфликта интересов между занимаемыми ими должностями и обязанностью охранять интересы государства и их личными бизнес-интересами. Так Авриэль Бар-Йосеф способствовал назначению Ганора на пост представителя концерна, требуя взамен часть комиссионных, которые тот получал в качестве посредника. Шай Брош исполнял роль фиктивного посредника между Бар-Йосефом и Ганором. В его задачу входило скрыть преступную связь между ними, полагает следствие. За это Ганор подписал с ним фиктивный договор о консультационных услугах на сумму 120 тысяч евро, говорится в сообщении пресс-службы полиции. Элиэзер (Чайни) Маром также способствовал назначению Ганора, получив от него впоследствии вознаграждение на сумму в 600 тысяч шекелей, утверждается в документе полиции. Отмечается, что Ганор получил деньги только после демобилизации из ЦАХАЛа. Адвокат Давид Шимрон использовал свое положение приближенного к премьер-министру и продвигал, по просьбе Ганора, возможность сделок в официальных израильских инстанциях, не сообщая никому о конфликте интересов. За это он получили от Ганора вознаграждение несколькими платежами на общую сумму 270 тысяч шекелей. Он принимал участие также в дополнительных проектах Ганора, не связанных с закупкой судов, получая за это большие комиссионные. В различных правонарушениях подозревались бывший министр Элиэзер Зандберг, приближенный премьер-министра адвокат Ицхак Молхо, а также Давид Шаран, занимавший короткое время пост главы канцелярии премьер-министра. В декабре 2018 года полиция рекомендовала предъявить обвинения шести фигурантам дела – Авриэлю Бар-Йосефу, Шаю Брошу, Элиэзеру Мерому, Элиэзеру Зандбергу, Давиду Шимрону и Давиду Шарану. В отношении адвоката Ицхака Молхо полиция не нашла улик, достаточных для предъявления обвинения. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу изначально проходил в данном деле в качестве подозреваемого, однако позже все подозрения с него были сняты. Нынешний министр обороны Бени Ганц настаивает на том, чтобы это дело рассматривалось государственной комиссией.