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NEWSru.co.il :: В Израиле14 января 2022 г., 10:59

Жителю Газы, планировавшему совершить теракт в Израиле, предъявлены обвинения

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Жителю Газы, планировавшему совершить теракт в Израиле, предъявлены обвинения

В пятницу, 14 января, в окружном суде в Беэр-Шеве были предъявлены обвинения 24-летнему Абдалле Манайе – жителю сектора Газы, задержанному в декабре на границе.

При задержании у этого жителя сектора Газы при себе были гранаты. Он был передан для допросов следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

Абдалля Манайя обвиняется в членстве в террористической организации (ХАМАС) и в причастности к диверсиям. Следствием было установлено, что в течение шести лет ХАМАС привлекал его к работам по рытью туннелей, а затем он получил задание проникнуть в Израиль и совершить теракт.


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