Жителю Газы, планировавшему совершить теракт в Израиле, предъявлены обвинения
В пятницу, 14 января, в окружном суде в Беэр-Шеве были предъявлены обвинения 24-летнему Абдалле Манайе – жителю сектора Газы, задержанному в декабре на границе.
При задержании у этого жителя сектора Газы при себе были гранаты. Он был передан для допросов следователям общей службы безопасности (ШАБАК).
Абдалля Манайя обвиняется в членстве в террористической организации (ХАМАС) и в причастности к диверсиям. Следствием было установлено, что в течение шести лет ХАМАС привлекал его к работам по рытью туннелей, а затем он получил задание проникнуть в Израиль и совершить теракт.
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