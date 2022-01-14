Жителю Газы, планировавшему совершить теракт в Израиле, предъявлены обвинения

В пятницу, 14 января, в окружном суде в Беэр-Шеве были предъявлены обвинения 24-летнему Абдалле Манайе – жителю сектора Газы, задержанному в декабре на границе.

При задержании у этого жителя сектора Газы при себе были гранаты. Он был передан для допросов следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

Абдалля Манайя обвиняется в членстве в террористической организации (ХАМАС) и в причастности к диверсиям. Следствием было установлено, что в течение шести лет ХАМАС привлекал его к работам по рытью туннелей, а затем он получил задание проникнуть в Израиль и совершить теракт.