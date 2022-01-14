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NEWSru.co.il :: В Израиле14 января 2022 г., 08:49

Снегопад на Хермоне, горный курорт закрыт для посетителей

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Снегопад на Хермоне, горный курорт закрыт для посетителей

Ночью и утром 14 января на горе Хермон идет снег. Температура воздуха на вершине -2 градуса, в нижней части горы – +2 градуса по Цельсию. За ночь толщина снежного покрова увеличилась примерно на 5 см.

Горный курорт закрыт для посетителей, по меньшей мере до конца субботы. Ожидается, что снегопад продолжится до воскресенья включительно. О том, когда будет открыт доступ на горный курорт, администрация сообщит позже.

Напомним, что первый снег на Хермоне выпал в этом сезоне 5 декабря. Потом был снегопад 8 декабря. Но снег быстро таял на фоне потепления. Устойчивый снежный покров образовался к 18 декабря. Потом в течение нескольких дней был сильный снегопад, в результате чего образовался значительный снежный покров, был открыт горнолыжный сезон.


В прошлом сезоне первый снег на вершине горы Хермон тоже выпал 5 декабря (если не считать слабого снегопада в ночь на 21 ноября). Однако вскоре он растаял. Затем установилась необычно теплая для зимнего сезона погода. Устойчивый снежный покров образовался только в январе, и горнолыжный сезон начался необычно поздно. При этом последний снегопад на Хермоне в прошлом сезоне был 11 апреля.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.

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