Умер известный израильский артист Алекс Пелег

14 января скончался Алекс Пелег, известный израильский актер театра и кино. Ему было 83 года.

Много лет Пелег служил в театре "Габима", был лауреатом премии "Эмми" за достижения в искусстве. Снимался вместе с Натали Портман в картине по роману Амоса Оза "История любви и тьмы".

Алекс Пелег (Струмингер) родился в Бухаресте, Румыния. В возрасте 13 лет репатриировался в Израиль. Служил в рядах Армии обороны Израиля. Изучал актерское мастерство в драматической школе "Габимы", затем – в Париже. Сыграл десятки ролей на сценах израильских театров, среди его лучших работ – роли в спектаклях по русским классическим пьесам.