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NEWSru.co.il :: В Израиле14 января 2022 г., 17:40

СМИ: Нэнси Шнайдер, пионер ЛГБТ-движения в Израиле, подверглась нападению хулигана

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

70-летняя Нэнси Шнайдер, пионер ЛГБТ-движения в Израиле, в четверг, 13 января, подверглась нападению возле своего дома, сообщает "Мако".


По словам Шнайдер, неизвестный мужчина, подъехав вплотную к тротуару на автомобиле, практически заблокировал его, вынудив пешеходов обходить машину по проезжей части. Когда Нэнси Шнайдер, возвращавшаяся домой со своей собакой, сделала мужчине замечание, он стал возмущаться и кричать. Шнайдер сняла все происходящее на телефон; задокументировав и то, как мужчина кричит на нее, и то, как он швыряет в нее камень. Камень повредил пожилой женщине ногу, также пострадала ее собака.

Нарушитель общественного порядка скрылся с места происшествия, однако после того, как Нэнси Шнайдер предоставила свое видео в распоряжение полиции, мужчина был найден, допрошен и посажен под домашний арест.

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