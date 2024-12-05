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Израиль

ШНБ выступил с рекомендациями, касающимися Армении, Бразилии и Мальдив

время публикации: 05 декабря 2024 г., 13:53 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 13:53
ШНБ выступил с рекомендациями, касающимися Армении, Бразилии и Мальдив
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Штаб национальной безопасности Израиля в рамках работы по оценке угроз публикует новые рекомендации, касающиеся Армении, Бразилии и Мальдивских островов.

В Армении уровень террористической угрозы повышен с первого (угрозы нет) до второго (возможная угроза). Это означает, что израильтянам следует проявлять бдительность. Нет необходимости покидать Армению или воздерживаться от поездки.

На Мальдивах уровень повышен со второго (возможная угроза) до третьего (средняя угроза). Это связано с наличием в стране сторонников террора и проявлениями враждебности в отношении израильтян и евреев. Рекомендуется воздержаться от поездок, если они жизненно важные.

В Бразилии уровень угрозы снижен со второго до первого – за исключением района, где встречаются границы Бразилии, Аргентины и Парагвая.

Штаб национальной безопасности напоминает о правилах, которыми необходимо руководствоваться при поездках за границу:

1. Перед приобретением билетов проверять есть ли предупреждения об угрозе в отношении места назначения.

2. Проявлять бдительность в общественных местах – в том числе в гостиницах и ресторанах.

3. Избегать демонстрации символов принадлежности к Израилю.

4. Сотрудничать с местными органами безопасности, следовать их инструкциям и немедленно сообщать в местную полицию в случае обнаружения террористической активности. Затем рекомендуется уведомить ШНБ по телефону горячей линии: 026667444.

5. Избегать публикации информации о путешествии в социальных сетях, включая фотографии и детали до поездки и во время нее, а также в группах, посвященных зарубежному туризму.

6. Рекомендуется закрыть свои профили в социальных сетях и ограничить публикацию информации.

7. Не делиться никакой информацией, связанной с военной службой, как в социальных сетях, так и в беседах с незнакомцами.

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