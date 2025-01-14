В СМИ вновь публикуется список заложников, которые могут выйти на свободу по сделке с ХАМАСом

Израильские СМИ вновь публикуют предполагаемый список заложников, которые могут выйти на свободу в рамках новой сделки с ХАМАСом. Ранее этот список публиковало издание "Аш-Шарк аль-Аусат". Однако офис премьер-министра Израиля опровергал сообщения о том, что ХАМАС предоставил Израилю список заложников.

Речь идет о списке, который согласовывался более полугода назад, но из него исключено имя 53-летнего Юсуфа Хамиса аз-Зиадны, тело которого, как и останки его сына Хамзы, на прошлой неделе нашли в Газе и вернули в Израиль.

В списке 33 имени. Подчеркивается, что неясно, сколько из перечисленных живы.

В представленном списке имена 10 женщин, 10 мужчин в возрасте от 50 до 85 лет, больные заложники, а также маленькие дети, которые, как утверждает ХАМАС, были убиты в результате израильского авиаудара (видимо, речь идет об Ариэле и Кфире Бибас).

1. Роми ГОНЕН, 24 года (из Кфар-Врадим, похищена с фестиваля "Нова")

2. Эмили Теила ДАМАРИ, 28 лет (из Кфар-Азы)

3. Арбель ИЕХУД, 29 лет (из Нир-Оза)

4. Дорон ШТЕЙНБРЕХЕР, 31 год (из Кфар-Азы)

5. Ариэль БИБАС, 5 лет (из Нир-Оза)

6. Кфир БИБАС, 1 год (из Нир-Оза)

7. Шири БИБАС, 33 года (из Нир-Оза)

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1. Лири АЛЬБАГ, 19 лет (из Ярхива, военнослужащая)

2. Карина АРИЕВ, 20 лет (из Иерусалима, военнослужащая)

3. Агам БЕРГЕР, 20 лет (из Холона, военнослужащая)

4. Даниэла ГИЛЬБОА, 20 лет (из Петах-Тиквы, военнослужащая)

5. Наама ЛЕВИ, 20 лет (из Раананы, военнослужащая)

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1. Охад БЕН-АМИ, 56 лет (из Беэри)

2. Гади МОЗЕС, 80 лет (из Нир-Оза)

3. Шмуэль Кит СИГАЛ, 65 лет (из Кфар-Азы)

4. Офер КАЛЬДЕРОН, 54 года (из Нир-Оза)

5. Эли ШАРАБИ, 56 лет (из Беэри)

6. Ицхак ЭЛЬГАРАТ, 69 лет (из Нир-Оза)

7. Шломо МАНЦУР, 86 лет (из Кисуфим)

8. Охад ЯАЛОМИ, 50 лет (из Нир-Оза)

9. Одед ЛИФШИЦ, 84 года ( Нир-Оза)

10. Цахи ИДАН, 52 года (Нахаль-Оза)

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1. Хешам АЛЬ-САИД, 36 лет

2. Ярден БИБАС, 35 лет (из Нир-Оза)

3. Саги ДЕКЕЛЬ-ХЕН, 36 лет (из Нир-Оза)

4. Яир ГОРН, 46 лет (из Нир-Оза)

5. Омер ВЕНКЕРТ, 23 года (из Гедеры, похищен с фестиваля "Нова")

6. Александр ТРУФАНОВ, 28 лет (из Нир-Оза)

7. Элия КОЭН, 27 лет (из Цур-Адасы, похищен с фестиваля "Нова")

8. Ор ЛЕВИ, 34 года (из Гиватаима, похищен с фестиваля "Нова")

9. Авера МЕНГИСТА, 38 лет

10. Таль ШОХАМ, 39 лет (из Маале-Цвии, похищен из Беэри)

11. Омер ШЕМ-ТОВ, 21 год (из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова")

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком