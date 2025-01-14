В Рамле обстрелян автомобиль, убита мать троих детей

На улице Бялик в Рамле неизвестные обстреляли легковой автомобиль, находившаяся за рулем женщина получила тяжелые ранения и была доставлена в больницу "Каплан", где была констатирована ее смерть.

Место преступления посетил командующий Центральным округом полиции Яир Хацрони. Расследование этого дела поручено специальному подразделению по борьбе с преступностью в районе Шфела.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что в Рамле убита 30-летняя жительница Лода Сабрин Абу Хамад. У нее остались трое детей. По данным радиостанции, полиция проверяет версию, согласно которой речь идет о заказном убийстве.