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Израиль

В Рамле обстрелян автомобиль, убита мать троих детей

Полиция
Криминал в арабском секторе
время публикации: 14 января 2025 г., 19:10 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 19:10
В Рамле обстрелян автомобиль, убита мать троих детей

На улице Бялик в Рамле неизвестные обстреляли легковой автомобиль, находившаяся за рулем женщина получила тяжелые ранения и была доставлена в больницу "Каплан", где была констатирована ее смерть.

Место преступления посетил командующий Центральным округом полиции Яир Хацрони. Расследование этого дела поручено специальному подразделению по борьбе с преступностью в районе Шфела.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что в Рамле убита 30-летняя жительница Лода Сабрин Абу Хамад. У нее остались трое детей. По данным радиостанции, полиция проверяет версию, согласно которой речь идет о заказном убийстве.

Израиль
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