Родитель новорожденного, госпитализированного после рождения, сможет отсутствовать на работе 20 дней

Кнессет принял во втором и третьем (итоговом) чтениях законопроект депутата Илона Азулая, в соответствии с которым родитель новорожденного, который длительное время после рождения находится на госпитализации, сможет отсутствовать на работе до 20 дней.

17 депутатов поддержали эту законодательную инициативу, выступавших против не было.

В соответствии с новым законом, родитель новорожденного, который после рождения находится на госпитализации более двух недель, сможет отсутствовать на работе 20 дней за счет накопленных больничных или за счет отпускных дней (человек сможет сам выбрать, потратить ему больничные или отпускные).

Это отсутствие может быть как непрерывным, так и с перерывами, кроме того, родитель новорожденного сможет выбрать возможность отсутствовать на работе только определенную часть дня с погашением за счет соответствующей доли больничных или отпускных дней.