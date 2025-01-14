Комиссия Кнессета объявила депутата Ролла перебежчиком

Организационная комиссия Кнессета утвердила просьбу партии "Еш Атид" объявить депутат Идана Ролла перебежчиком (פורש). Это означает, что он не сможет баллотироваться в Кнессет 26-го созыва в составе какой-либо действующей в Кнессете партии.

В ходе заседания глава коалиции Офир Кац подверг резкой критике решение "Еш Атид" объявить Ролла перебежчиком. "Это верх цинизма. После того, как Лапид заявил, что он ведет переговоры с депутатом от "Ликуда", пытаясь свалить правительство, мы обсуждаем вопрос о действиях Идана Ролла", – заявил Кац.

В то же время, коалиция не стала препятствовать проведению заседания и объявлению Ролла перебежчиком.

Отметим, что накануне Ролл заявил, что поддерживает инициативу Левина-Саара по реформе состава комиссии по назначению судей.