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    В Израиле

    Лапид и Байден подписали "Иерусалимскую декларацию"

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    Лапид и Байден подписали
    Кадр из видеотрансляции/GPO     Подписи премьер-министра Яира Лапида и президента США Джо Байдена под Иерусалимской декларацией. Лапид и Байден подписали
    Кадр из видеотрансляции/GPO     ВСЕ ФОТО

    Днем в четверг, 14 июля, президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали так называемую "Иерусалимскую декларацию" и дали совместную пресс-конференцию.

    Полное название документа – "Иерусалимская декларация об американо-израильском стратегическом партнерстве". 

    Этим документом, текст которого был распространен канцелярией главы израильского правительства, США подтверждают свою приверженность безопасности Израиля, укреплению его военного потенциала для сдерживания врагов и защиты от любой угрозы (или "комбинированных угроз").

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    В декларации говорится, что обе страны не допустят появления ядерного оружия у Ирана и обязуются "использовать все элементы национальной мощи" для противостояния иранской угрозе.

    Израиль благодарит США за помощь в процессе нормализаций отношений со странами региона, а США обещают продолжить прилагать все усилия, чтобы круг таких арабских и мусульманских стран расширился.

    В декларации также отмечается, что Израиль и США будут укреплять и развивать сотрудничество в области науки, технологии, медицины, и вместе бороться с мировым продовольственным дефицитом и глобальным потеплением.

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    "США и Израиль подчеркивают свою озабоченность в связи с продолжающимися нападениями на Украину и свою преданность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также создают всею важность в оказании Украине гуманитарной помощи", – говорится в тексте декларации.

    Также в декларации указано, что США и Израиль намерены вместе бороться с любыми попытками бойкота или делигитимации Израиля и попыток лишить Еврейское государство права на самооборону. Согласно тексту декларации – США обязуются поддерживать Израиль в этом вопросе в любых форумах, в том числе в ООН и в Международном уголовном суде.

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    В декларации также содержится обещание продолжить совместные усилия для того, чтобы гражданам Израиле не нужно было просить визу для въезда в США.

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    Что касается палестино-израильского конфликта, то в декларации говорится следующее: "Президент Байден подтверждает свою поддержку созданию двух государств… США готовы сотрудничать с Израилем, ПА и региональными партнерами для достижения этой цели…". Напомним, ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в декларации фигурируют более подробные обязательства, касающиеся решения палестино-израильского конфликта, однако эти сообщения оказались неверными.

    После подписания декларации Байден и Лапид выступили с обращениями и ответили на несколько вопросов журналистов.

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    Американский президент вновь подчеркнул, что США считают безопасность Израиля крайне важным вопросом и преданы защите Еврейского государства. Байден повторил, что США не допустят появления у Ирана ядерного оружия. Президент США также сказал, что верит, что в ходе его визита в Саудовскую Аравию будет достигнут прогресс в вопросе о нормализации отношений между этой страной и Израилем.

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    Премьер-министр Израиля, в свою очередь, заявил, что дипломатия и слова не остановят Иран, и что Тегеран заплатит высокую цену, если продолжит обманом пытаться получить ядерное оружие. В своем выступлении Лапид также сказал, что Израиль протягивает руку всем своим соседям, в том числе палестинцам, и хочет мира, но не намерен поступаться своей безопасностью.

    Ранее состоялась личная встреча Лапида и Байдена. Ей было изначально отведено 15 минут, однако она продолжалась почти час.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Июля 2022
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    Завершилась встреча премьер-министра Лапида и президента США Байдена
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    Еще до прибытия президента США в Израиль опубликована первая декларация визита Байдена
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