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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 14 июля: операции около Дженина, Рамаллы и Туль-Карема

время публикации: 14 июля 2024 г., 06:56 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 07:02
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 14 июля: операции около Дженина, Рамаллы и Туль-Карема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 14 июля действовали в Яабаде, к западу от Дженина; в Аль-Бире и Будрусе, около Рамаллы; в Анабте, к востоку от Туль-Карема; в Акабат Джабре, на юге Иерихона; в Байт-Уммаре, к северу от Хеврона.

Источники в ПА сообщали, что в деревне Аль-Мазраа аш-Шаркия, около Рамаллы, израильскими спецслужбами были задержаны брат и сестра Нимра Хамайды, который был ликвидирован 13 июля в Газе.

Происходили столкновения. Палестинская сторона сообщает о раненом.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 14 июля.

Пограничная полиция действует в Шуафате и Исауийе на севере Иерусалима.

В Дженине прошел марш боевиков террористических группировок "в поддержку Газы". ЦАХАЛ не вмешивался.

Источники в ПА сообщали, что силы ЦАХАЛа дислоцированы вблизи северного контрольно-пропускного пункта в городе Калькилия. Однако сведений о действиях военных внутри Калькилии не поступало.

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