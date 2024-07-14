Исполнители теракта в Раанане признаны виновными: они планировали серию терактов

Окружной суд Центрального округа признал в воскресенье, 14 июля, 25-летнего Ахмада Зайдата и 44-летнего Махмуда Зайдата из Бани Наим в районе Хеврона виновными в совершении теракта с применением автомобиля в Раанане в январе 2024 года, а также в планировании еще двух террористических атак. В результате теракта в Раанане погибла 79-летняя Эдна Блуштейн и десятки людей получили ранения.

Ахмад Зайдат и Мухаммад Зайдат, двоюродные братья, признаны виновными в убийстве при отягчающих обстоятельствах при совершении теракта, 27 случаях покушения на убийство при совершении теракта, нанесении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, а также в ряде других преступлений. В частности, они планировали убийство пресс-секретаря ЦАХАЛа на арабском языке подполковника Амихая Эдраи.

По данным обвинительного заключения, Ахмад Зайдат и Мухаммад Зайдат время от времени проникали на территорию Израиля для работы, хотя у них не было разрешений ни на въезд в Израиль, ни на работу в Израиле. Они идентифицировали себя как сторонники палестинской террористической организации ХАМАС и поддерживали массовую резню 7 октября.

Вдохновленные событиями 7 октября, они приняли решение совершить теракт в Раанане, сочетающий наезд на людей автомобилем и ножевые нападения, целью которых было убийство как можно большего количества людей. Для этого они взяли автомобили на автомойке, где работали, разделившись, чтобы одновременно совершить теракты и максимально увеличить количество жертв.

Ахмад заметил пешехода, который по его предположению был евреем, прибавил скорость, наехал на него передней части машины и затем врезался в другой автомобиль. Он вышел из машины, подошел с ножом к другому автомобилю, выгнал сидевшего в нем водителя и поехал искать других жертв. Увидев еще двоих человек, Ахмад вновь прибавил скорость и сбил их обоих. После этого он вышел из машины и начал добивать пострадавших ножом. Когда нож сломался, Ахмад Зайдат сбежал.

В это же время Мухаммад Зайдат ехал по улице Ахуза в Раанане, увидев несколько человек на автобусной остановке, он ускорил машину и врезался в них. 18 из 25 находившихся на остановке людей получили ранения различной степени тяжести. Одной из жертв была Эдна Блуштейн, которая получила смертельные ранения и вскоре скончалась. Затем Мухаммад Зайдат скрылся с места теракта.

Через некоторое время оба террориста были арестованы.