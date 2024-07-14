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Израиль

Наезд на военнослужащих около Црифина совершил житель Иерусалима

время публикации: 14 июля 2024 г., 15:02 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 15:08
Наезд на военнослужащих около Црифина совершил житель Иерусалима
Yossi Aloni/Flash90

Палестинские источники назвали имя террориста, который совершил наезд на военнослужащих около Црифина. Это был Мухаммад Шэхаб, проживавший в Иерусалиме. Террорист был застрелен.

Около 13:15 14 июля поступили первые сообщения о теракте около перекрестка Нир-Цви, расположенного неподалеку от военной базы "Црифин" в окрестностях Рамле. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о троих раненых молодых мужчинах, двое из которых в тяжелом состоянии, третий получил легкие травмы. Речь шла о теракте с применением транспортного средства: автомобиль сбил пешеходов и въехал в автобусную остановку. Террорист был застрелен на месте происшествия. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу "Шамир – Асаф а-Рофе".

Целями террориста были военнослужащие.

Израиль
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