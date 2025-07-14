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Израиль

Александр Блок (Гуревич) будет экстрадирован в США, где предстанет перед судом за хакерство

Мошенничество
Хакеры
Кибербезопасность
время публикации: 14 июля 2025 г., 17:01 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 17:01
Александр Блок (Гуревич) будет экстрадирован в США, где предстанет перед судом за хакерство
AP Photo/Elise Amendola

Окружной суд Иерусалима объявил Александра Блока (Гуревича) подлежащим экстрадиции в США, чтобы он предстал там перед судом по обвинениям в мошенничестве, незаконной деятельности, связанной с компьютерами, отмывании денег и передаче краденого имущества. Срок его содержания под стражей был продлен до его фактической экстрадиции.

Блок был арестован 1 мая 2025 года в аэропорту "Бен-Гурион", куда он прибыл, чтобы покинуть Израиль и отправиться в Россию. 2 мая 2025 года в окружной суд Иерусалима было подано прошение признать его подлежащим экстрадиции в США.

В соответствии с запросом об экстрадиции, Александр Блок (Гуревич) подозревается в причастности ко взлому в 2022 году кросс-чейн моста Nomad и выводу токенов из кошелька Nomad на общую сумму около $2,8 млн.

Он обнаружил уязвимость в системе Nomad и изменил код, чтобы использовать эту уязвимость. Проверив, что изменение не обнаруживается системой, он вывел из кошелька Nomad токены общей стоимостью около 2800000 долларов, не внеся и не заблокировав криптовалюты в обмен на них. Затем выведенные токены он обменивал на другие криптовалюты и токены, чтобы отмыть украденные средства.

После взлома пользователи кошелька Nomad изъяли оставшиеся токены, полностью опустошив его и нанеся ущерб на общую сумму $186 млн.

Израиль
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Прокуратура Израиля просит об экстрадиции в США хакера Александра Блока (Гуревича)