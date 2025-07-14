Гали Баарав-Миара приглашена на еще одно слушание перед увольнением

Комиссия министров по отстранению от должности юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары приняла решение дать ей еще одну возможность изложить свои доводы на слушании – после того, как она проигнорировала слушание перед увольнением, прошедшее в понедельник в министерстве юстиции.

Дополнительное слушание состоится в четверг, 17 июля, в 10:00. Незадолго до начала заседания в министерстве юстиции Гали Баарав-Миара представила шестистраничное письмо, в котором она заявляет о своем отказе присутствовать на слушании, поскольку речь идет "о процедуре изначально незаконной".

На слушании, которое состоялось без присутствия увольняемой, был представлен документ из 84 пунктов, в котором министр юстиции Ярив Левин объясняет причины возникшей необходимости отстранения Баарав-Миары от должности юридической советницы правительства.