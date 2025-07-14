ЦАХАЛ атаковал бронетехнику на юге Сирии

Пресс-служба ЦАХАЛА сообщила, что днем 14 июля на юге Сирии были атакованы несколько танков. Подробности на данном этапе не приводятся.

Ранее друзские источники сообщали об израильских авиаударах по целям в провинции Ас-Суэйда на юге Сирии, где в результате столкновений между бедуинами и друзами погибли не менее 37 человек.

Речь шла об авиаударах по позициям бедуинов в восточной части Ас-Суэйды, а также в районе Дараа. По сообщению источников, атаке предшествовало появление израильских самолетов и беспилотников в сирийском небе.