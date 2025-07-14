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Израиль

ЦАХАЛ атаковал бронетехнику на юге Сирии

Сирия
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 14 июля 2025 г., 14:20 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 14:21
ЦАХАЛ атаковал бронетехнику на юге Сирии
AP Photo/Ghaith Alsayed

Пресс-служба ЦАХАЛА сообщила, что днем 14 июля на юге Сирии были атакованы несколько танков. Подробности на данном этапе не приводятся.

Ранее друзские источники сообщали об израильских авиаударах по целям в провинции Ас-Суэйда на юге Сирии, где в результате столкновений между бедуинами и друзами погибли не менее 37 человек.

Речь шла об авиаударах по позициям бедуинов в восточной части Ас-Суэйды, а также в районе Дараа. По сообщению источников, атаке предшествовало появление израильских самолетов и беспилотников в сирийском небе.

Израиль
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Друзы сообщают об израильских авиаударах по бедуинским целям на юге Сирии