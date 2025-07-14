Друзы сообщают об израильских авиаударах по бедуинским целям на юге Сирии
время публикации: 14 июля 2025 г., 13:21 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 13:21
Друзские источники сообщают об израильских авиаударах по целям в провинции Ас-Суэйда на юге Сирии, где в результате столкновений между бедуинами и друзами погибли не менее 37 человек.
Сообщается об авиаударах по позициям бедуинов в восточной части Ас-Суэйды, а также в районе Дараа. По сообщению источников, атаке предшествовало появление израильских самолетов и беспилотников в сирийском небе.
ЦАХАЛ к настоящему моменту не комментирует эти сообщения.