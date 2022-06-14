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    В Израиле

    Переговоры всех со всеми: в Кнессете готовятся ко дню падения правительства

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    Нафтали Беннет и Гидеон Саар
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Партии "Ямина" и "Тиква Хадаша" ведут переговоры о возможном сотрудничестве в ходе предвыборной кампании на выборах в Кнессет 25-го созыва, сообщает "Исраэль а-Йом".

    Переговоры начались несколько недель назад, однако ожидается, что решение Нира Орбаха прекратить голосовать с коалицией сделает их более интенсивными. Переговоры о возможности совместного участия в выборах идут на фоне опросов, результаты которых свидетельствуют о том, что партии "Тиква Хадаша" будет крайне трудно преодолеть электоральный барьер, а партия Нафтали Беннета остается на уровне 5-6 мандатов. Как пишет "Исраэль а-Йом", главным препятствием остается недоверие, царящее в отношениях между Нафтали Беннетом и Гидеоном Сааром. Однако в Кнессете полагают, что политическая необходимость приведет их к координации шагов перед следующими выборами.

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    Одновременно продолжаются попытки начать переговоры о создании альтернативного правительства в действующем Кнессете. Эти попытки сталкиваются с отказом Саара вести переговоры о создании коалиции, в которой Биньямин Нетаниягу будет премьер-министром. Как пишет "Исраэль а-Йом", в "Ликуде" пытаются создать конструкцию, которая даст гарантии того, что Нетаниягу не спровоцирует развал коалиции вскоре после ее формирования или не сможет в этом случае быть премьер-министром. В окружении Нетаниягу выдвигают свои условия, в частности требуют отменить решение Амихая Шикли перебежчиком.

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    14 июня были опубликованы детали беседы Нафтали Беннета и Нира Орбаха, состоявшейся накануне. Встреча эта проходила на повышенных тонах, и Орбах обвинил Беннета в намерении продолжать работу коалиции, опираясь на Объединенный список. После этой встречи Орбах покинул Кнессет, и заседание фракции "Ямина" проходило без него.

    В окружении Орбаха заявляют, что он воздержится от резких шагов в отношении коалиции до конца месяца. Это даст Беннету последний шанс утвердить законопроект о действии израильских законов в Иудее и Самарии. Если этот законопроект не будет утвержден, Орбах проголосует за закон о роспуске Кнессета.

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    Выступая накануне в Кнессете, премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что у коалиции есть не более двух недель для того, чтобы "навести порядок в своих рядах".

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    Одновременно Орбах продолжает переговоры с "Ликудом" о бронировании места в предвыборном списке. Депутат от "Ямины" не доверяет обещаниям Нетаниягу и опасается, что останется за бортом Кнессета.

    На левом фланге ситуация остается не менее сложной. Мазен Ранаем и Райда Рианауи-Зуаби отказываются подавать в отставку из Кнессета. Накануне состоялась встреча главы МЕРЕЦ Ницана Горовица с Ринауи Зуаби. Она отклонила предложение Горовица покинуть Кнессет. Ранаем также отказывается обещать, что покинет Кнессет до конца месяца.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Июня 2022
    Нир Орбах объявил, что прекращает голосовать с коалицией
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 Июня 2022
    Политический кризис: Беннет пытается выиграть время, нарушители дисциплины отказываются уходить из Кнессета
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Июня 2022
    "Ухаживания" за Орбахом и наказание РААМ: в коалиции ищут пути к спасению
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