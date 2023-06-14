Израильские художники получили новое разъяснение причин отмены их выставки в Тарту

Израильские художники Тэнно Пент Соостер и Сергей Буньков получили от администрации Национального музея Эстонии в Тарту новое разъяснение по поводу причин отмены их выставки. Как сообщалось ранее, 8 июня из музея сообщили, что выставка, планировавшаяся на весну 2024 года, отменена.

Как и в прошлый раз, письмо подписано директором Национального музея Эстонии Керту Сакс.

Напомним, что в первом письме госпожи Керту Сакс об отмене выставки было сказано: "К сожалению, мы вынуждены сообщить, что нынешняя международная обстановка не позволяет нам организовывать выставки с лицами, которые определяют себя как русские художники, независимо от их гражданства. Такое сотрудничество запрещает наше государство. Когда мы отправили вам приглашение в 2022 году, мы надеялись, что война в Украине закончится, но на данный момент признаков этого нет. Нам очень жаль, надеемся, что мы сможем поработать вместе в будущем".

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После публикаций в СМИ и вмешательства израильского МИДа директор Керту Сакс во втором письме пишет: "Приносим свои извинения за неудачную формулировку нашего предыдущего письма. Национальному музею Эстонии известно о вас как об уважаемых художниках и о ваших взглядах в поддержку Украины в продолжающейся войне... Мы проанализировали информацию, на основании которой написали, что не можем провести выставку, планировавшуюся на 2024 год, эта информация вводила в заблуждение. Мы утверждаем, что наши решения об организации выставок не основаны на этнических или религиозных соображениях. Национальный музей Эстонии продолжает широкомасштабное международное исследовательское и выставочное сотрудничество по основным музейным темам. В центре внимания Национального музея Эстонии прежде всего бытовая культура и образ жизни Эстонии. Мы также уделяем особое внимание финно-угорским культурам и народам. Согласно нашему Уставу, главная задача музея – собирать, сохранять, изучать и продвигать то, что отражает культуру эстонского, финно-угорских и северных народов, а также этнических групп, проживающих в Эстонии и в соседних странах. Для того, чтобы полностью посвятить себя этим задачам, нужны все ресурсы музея. Сегодня мы находимся в ситуации, когда нам необходимо уменьшить объем дополнительных программ, начатых в предыдущие годы. К сожалению, мы не сможем организовать вашу выставку по этой причине".

Директор Керту Сакс также пишет, что музей, которым она руководит, стремится поддерживать на высоком уровне культурные отношения между Эстонией и Израилем. В письме отмечается также, что в экспозиции музея отражена память о Второй мировой войне и Холокосте в Эстонии, и что работники музея учились на семинаре, который проводил "Яд ва-Шем" в Израиле. Упоминается и о кинофестивале, в рамках которого были представлены фильмы о культурной и художественной жизни современного Израиля. Сообщается, что музей отмечал "грандиозной выставкой" 100-летие Юрия Лотмана (видимо, для того, чтобы дать понять: нет никаких оснований для обвинения администрации музея в антисемитизме – прим.ред. NEWSru.co.il).

Завершается письмо словами: "Мы поддерживаем идею проведения вашей выставки в Эстонии. Мы надеемся, что вы найдете способ организовать ее в Эстонии. Мы будем рады помочь с контактами с местными галереями и художественными музеями".

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В Тарту Соостер и Буньков планировали представить 22 офорта ивритского алфавита, каждый из которых 3D-анимирован. Идея выставки – показать ивритские буквы по-новому, посредством неожиданных символов и ассоциаций. "Тарту выбран в 2024 культурной столицей Евросоюза, поэтому планировалась европейская премьера", – пояснял Сергей Буньков. Летом 2022 года Национальный музей Эстонии прислал письма, подтверждающие, что выставка состоится в марте 2024 года и назвал ее значительным событием. Теперь выставка отменена.

Отметим, что некоторые работы из серии "Буквы ивритского алфавита Соостера и Бунькова" выставлялись в 2022 году в украинских городах Умань и Херсон (сразу после освобождения от российской оккупации), а также в музее Галагана в Чернигове. В настоящее время художники Соостер и Буньков ведут переговоры о презентации выставки в Киеве. Вероятно, в столицу Украины будут отправлены офорты, которые были напечатаны для Тарту.