Опрос "Mаарива": НДИ продолжает укреплять позиции

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцем набрала бы 24 мандата.

"Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу укрепляется и набирает 21 мандат, "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом сохраняет третью позицию с 15 мандатами.

Партия НДИ Авигдора Либермана продолжает медленно, но верно укреплять позиции, и в новом опросе впервые за последние 15 лет набирает 14 мандатов.

У ШАС – 10 мандатов, у "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира – 9 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, у "Аводы" во главе с Яиром Голаном – 5 мандатов, столько же у партий ХАДАШ-ТААЛ, РААМ и "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича.

Партии "Ямин Мамлахти", МЕРЕЦ и БАЛАД не проходят электоральный барьер.

В общей сложности партии действующей коалиции набирают 52 мандата.