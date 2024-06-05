"Оцма Иегудит" готовит кампанию на "русской" улице, чтобы усилиться за счет Либермана

Партия "Оцма Иегудит" готовит кампанию, направленную на привлечение русскоязычных избирателей, сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Согласно опубликованной информации, Бен-Гвир намерен побороться за голоса избирателей, которые колеблются между его партией и партией "Наш дом Израиль".

Помимо прочего Бен-Гвир взвешивает возможность кооптировать русскоязычного кандидата в список перед следующими выборами.

По опросам общественного мнения, популярность НДИ и "Оцма Иегудит" растет. В партии Бен-Гвира убеждены, что могут привлечь на свою сторону немало русскоязычных избирателей.