На западе Ирана ВВС ЦАХАЛа атаковали готовые к запуску ракетные установки, нацеленные на израильские населенные пункты.

Истребители и беспилотники обнаружили ракетные установки и, быстро взяв их в кольцо, атаковали, предотвратив будущие запуски по израильскому тылу.

Отметим, The New York Times сообщал, что Иран намеревался выпустить не менее 1000 баллистических ракет по Израилю в ответ на удар по его ядерным объектам, однако не смог осуществить свой план из-за ущерба, причиненного его ракетному арсеналу.