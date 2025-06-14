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Израиль

На западе Ирана ВВС ЦАХАЛа атаковали готовые к запуску ракетные установки

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 14 июня 2025 г., 16:56 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 17:36
На западе Ирана ВВС ЦАХАЛа атаковали готовые к запуску ракетные установки

На западе Ирана ВВС ЦАХАЛа атаковали готовые к запуску ракетные установки, нацеленные на израильские населенные пункты.

Истребители и беспилотники обнаружили ракетные установки и, быстро взяв их в кольцо, атаковали, предотвратив будущие запуски по израильскому тылу.

Отметим, The New York Times сообщал, что Иран намеревался выпустить не менее 1000 баллистических ракет по Израилю в ответ на удар по его ядерным объектам, однако не смог осуществить свой план из-за ущерба, причиненного его ракетному арсеналу.

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