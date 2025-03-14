В Хадере в результате столкновения с автомобилем пострадал мотоциклист

В Хадере на перекрестке улиц Ариэль Шарон и Гиора Цахор произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 25 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Гилель Яфе", его состояние тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.