В Хадере в результате столкновения с автомобилем пострадал мотоциклист
время публикации: 14 марта 2025 г., 00:16 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 00:16
В Хадере на перекрестке улиц Ариэль Шарон и Гиора Цахор произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 25 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший доставлен в больницу "Гилель Яфе", его состояние тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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