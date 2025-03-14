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Израиль

ЦАХАЛ продолжает "зачистку" Хеврона. Среди задержанных освобожденные ранее террористы

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 14 марта 2025 г., 06:10 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 06:12
ЦАХАЛ продолжает "зачистку" Хеврона. Среди задержанных освобожденные ранее террористы
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 14 марта силы ЦАХАЛа продолжали действовать в Хевроне. Задержаны не менее шести подозреваемых в терроре, в том числе двое ранее освобожденных из тюрьмы.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" называет имена шести задержанных. В их числе двое ранее отбывавших срок за террор: Муатаз аль-Джубэ и Тарик Идаис. Кроме того, были задержаны четверо братьев: Ади, Сулейман, Кутайба и Амир аль-Хаймуни.

Операции проводились в районах Аль-Маншар и Хирбат аль-Хараик в Хевроне.

Напомним, что в ночь на 13 марта силы ЦАХАЛа провели масштабную операцию в Хевроне, в ходе которой были арестованы многие активисты ХАМАСа, ранее освобожденные из тюрем с рамках сделки с ХАМАСом. ПИЦ называл имена семи задержанных, ранее отбывавших срок за террор: Абдул Азим ан-Натшэ, Алаа аль-Джабари, Кидар Райт, Айман аль-Джунайди, Фатхи аль-Джулани, Али Дуфаш, Абд аль-Хади Абу Халаф.

ЦАХАЛ и ШАБАК эти сведения не комментируют.

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