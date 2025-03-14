Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 14 марта, температура будет значительно выше среднесезонной, хотя на побережье Средиземного моря жара спадет. Малооблачно. В южной части побережья возможна дымка.

В Иерусалиме – 17-26 градусов, в Тель-Авиве – 18-24, в Хайфе – 21-25, в Эйлате – 23-31, в Беэр-Шеве – 17-30, в Мицпе-Рамоне – 19-28, на побережье Мертвого моря – 24-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-24, в Ариэле – 18-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-26, на Голанских высотах – 19-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18-19 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 5 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В субботу-понедельник – тепло (особенно в горных районах), малооблачно.