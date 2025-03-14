Генинспектор полиции поручил главе следственного отдела изучить заявления Надава Аргамана

Генеральный инспектор полиции Израиля Дани Леви поручил главе следственного отдела Боазу Блату изучить заявления бывшего главы ШАБАКа Надава Аргамана. Это произошло после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу подал жалобу на Аргамана, утверждая, что тот "угрожает ему и шантажирует".

13 марта в вечернем эфире 12-го телеканала было показано интервью журналистки Йонит Леви с экс-главой ШАБАКа Надавом Аргаманом. В этой беседе экс-глава ШАБАКа говорил о том, что ему многое известно о главе правительства. По его словам, для успешной и плодотворной работы между премьер-министром и главой секретной службы должно быть доверие. "Это и есть причина, по которой я сейчас молчу обо всем, что происходило с глазу на глаз между мной и премьер-министром". При этом Аргаман заявляет, что он "расскажет все, что ему известно" в случае, если премьер-министр решит действовать вопреки закону.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу после выхода интервью на 12-м канале опубликовал заявление: "Сегодня вечером была пересечена еще одна красная линия для израильской демократии. Ни разу за всю историю Израиля и за всю историю демократий глава секретной службы не угрожал и не шантажировал в прямом эфире действующего главу правительства…" Нетаниягу заявил, что нынешний глава ШАБАКа Ронен Бар развернул против него целую кампанию: "Цель кампании – помешать мне принимать решения, необходимые для восстановления ШАБАКа после сокрушительного провала 7 октября. И пусть будет ясно: угрозами в мафиозном стиле меня не запугать. Я сделаю все, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность граждан Израиля".