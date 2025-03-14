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Израиль

Штаб семей заложников: "Израильтяне будут знать, что для спасения детей нужен иностранный паспорт"

Заложники
ХАМАС
время публикации: 14 марта 2025 г., 15:21 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 15:31
Штаб семей заложников: "Израильтяне будут знать, что для спасения детей нужен иностранный паспорт"
Chaim Goldberg/Flash90

Штаб семей заложников заявил, что "возвращение тел похищенных и заложника Идана Александра, о котором заявил ХАМАС, должно быть лишь началом соглашения, которое вернет всех. В противном случае это станет лишь "селекцией", которая разрушает сионизм и оставляет на произвол судьбы тех похищенных, у которых нет иностранного паспорта".

В заявлении подчеркивается, что если так пойдет и дальше, то "каждый израильтянин будет знать, что он должен оформить своему ребенку иностранный паспорт, чтобы он не был брошен на произвол судьбы".

Террористическая организация ХАМАС официально заявила о готовности отпустить одного заложника с американским гражданством и передать тела четырех граждан США.

Речь идет об освобождении 21-летнего Идана Александра, а также о возвращении тел четырех убитых террористами заложников – Итая Хена, Омера (Максима) Неутры и супругов Гада Хагая и Джуди Вайнштейн.

Именно такой сценарий обсуждался в ходе прямых переговоров специального посланника США по делам заложников Адама Бёлера с одним из лидеров ХАМАСа Халилем аль-Хайей.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 марта 2025

ХАМАС готов отпустить заложника-американца и вернуть тела четырех граждан США