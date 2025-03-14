Офис Нетаниягу: Израиль принял "план Виткоффа", ХАМАС не сдвинулся ни на миллиметр

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу после заявления ХАМАСа о готовности отпустить одного заложника с американским гражданством и передать тела четырех граждан США опубликовал комментарий.

"В то время как Израиль принял "план Виткоффа", ХАМАС продолжает отказываться и не сдвинулся ни на миллиметр. В то же время он продолжает заниматься манипуляциями и психологической войной. Премьер-министр соберет министерскую группу в субботу вечером, чтобы получить подробный отчет от переговорной группы и принять решение о следующих шагах по освобождению заложников", – сказано в заявлении офиса Нетаниягу.