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Израиль

Офис Нетаниягу: Израиль принял "план Виткоффа", ХАМАС не сдвинулся ни на миллиметр

время публикации: 14 марта 2025 г., 14:40 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 14:45
Офис Нетаниягу: Израиль принял "план Виткоффа", ХАМАС не сдвинулся ни на миллиметр
Chaim Goldberg/Flash90

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу после заявления ХАМАСа о готовности отпустить одного заложника с американским гражданством и передать тела четырех граждан США опубликовал комментарий.

"В то время как Израиль принял "план Виткоффа", ХАМАС продолжает отказываться и не сдвинулся ни на миллиметр. В то же время он продолжает заниматься манипуляциями и психологической войной. Премьер-министр соберет министерскую группу в субботу вечером, чтобы получить подробный отчет от переговорной группы и принять решение о следующих шагах по освобождению заложников", – сказано в заявлении офиса Нетаниягу.

Израиль
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ХАМАС готов отпустить заложника-американца и вернуть тела четырех граждан США